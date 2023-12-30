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إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع وعضو مجلس الحرب رفضا مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي

السبت، 30 ديسمبر 2023 08:06 م
إعلام إسرائيلي: وزير الدفاع وعضو مجلس الحرب رفضا مشاركة نتنياهو في مؤتمر صحفي نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الدفاع جالانت وعضو مجلس الحرب جانتس رفضا مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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