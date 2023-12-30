إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

كتبت – فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسد، صباح اليوم السبت، وذلك على خلفية انقلاب مركبة توك توك بطريق كفر يوسف التابع لمركز ومدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

جرى نقل المصابين لمستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الإسعافات الطبية العلاج اللازم، ورفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز مشتول السوق يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي يفيد بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة المصابين في حادث انقلاب مركبة توك توك بطريق كفر يوسف دائرة مركز ومدينة مشتول السوق، فيما جرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصابين، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.