إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز طامية، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين أنها نشبت بسبب خلافات الجيرة، وإستخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 4 اشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.