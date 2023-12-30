اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:07 ص
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالفيوم مديريه امن الفيوم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 أشخاص، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز طامية، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين أنها نشبت بسبب خلافات الجيرة، وإستخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 4 اشخاص، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







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