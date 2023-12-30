إسرائيل تقصف مدنيين جددا في غزة.. استشهدوا وقت تناول الغداء "فيديو"

كتب آسر أحمد

وثقت إحدى الكاميرات داخل قطاع غزة المحتل، مجزرة جديدة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على مدنيين، حيث تم قصفهم أثناء تناولهم للغداء بأحد المطاعم داخل القطاع، ليظهر في مقطع الفيديو المتداول تناثر أشلاء المدنيين العزل على الطريق، في مشهد مستمر لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

It’s amazing how many genocide apologists will ignore this pic.twitter.com/QW6xD1TRei — Jake Shields (@jakeshieldsajj) December 27, 2023

أعلنت الصحة الفلسطينية عن قوات الاحتلال تعتقل مصابا داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكري شرقي قلقيلية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.