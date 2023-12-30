اليوم السابع
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2023 01:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تقصف مدنيين جددا في غزة.. استشهدوا وقت تناول الغداء "فيديو"

السبت، 30 ديسمبر 2023 12:04 ص
إسرائيل تقصف مدنيين جددا في غزة.. استشهدوا وقت تناول الغداء "فيديو" مجزرة جديدة لقوات الاحتلال
كتب آسر أحمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وثقت إحدى الكاميرات داخل قطاع غزة المحتل، مجزرة جديدة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على مدنيين، حيث تم قصفهم أثناء تناولهم للغداء بأحد المطاعم داخل القطاع، ليظهر في مقطع الفيديو المتداول تناثر أشلاء المدنيين العزل على الطريق، في مشهد مستمر لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

 

أعلنت الصحة الفلسطينية عن قوات الاحتلال تعتقل مصابا داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكري شرقي قلقيلية، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية. 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







وقف اطلاق النار

غزة تباد

غزة اليوم

اخبار غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة