أوكرانيا: مقتل وإصابة 1680 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

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أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم /السبت/، مقتل 513 طفلا وإصابة 1167 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في شهر فبراير 2022 .

وأفاد المكتب، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية، بأنه حتى اليوم، تأثر أكثر من 1680 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 497 حالة، وتليها خاركييف بـ 304 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 141 حالة.

وأشار إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم /السبت/، إصابة 4 أشخاص، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 108 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس الإدارة أولكسندر بروكودين إن روسيا قصفت خيرسون بـ536 قذيفة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، موضحا أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة، وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون.