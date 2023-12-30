اليوم السابع
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أطفال غزة يزينون نيويورك سكوير للتنديد بوقف إطلاق النار.. فيديو

السبت، 30 ديسمبر 2023 10:52 م
أطفال غزة يزينون نيويورك سكوير للتنديد بوقف إطلاق النار.. فيديو اطفال غزة في ميدان نيويورك
كتب آسر أحمد

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وثقت إحدى الكاميرات، الحملة الداعمة لأطفال غزة الذين يتعرضون يوميا للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونشر الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر من خلاله لقطات لمعاناة الأطفال داخل القطاع وسط ميدان نيويورك الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن الأونروا قالت إن 40% من سكان قطاع غزة معرضون لخطر المجاعة.

كما أفادت القناة أن الأونروا قالت إن هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل مكان في غزة بشكل آمن ومستدام بما في ذلك شمال القطاع.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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