أطعمة غنية بالنحاس.. تدعم مناعتك وتحارب نزلات البرد

كتبت إيناس البنا

يتزايد انتشار نزلات البرد فى فصل الشتاء، لذا من الضروري تقوية جهاز المناعة لديك والحفاظ على الصحة العامة، وإحدى الطرق لتحقيق ذلك هي دمج الأطعمة الغنية بالنحاس في نظامك الغذائي الشتوي.

وفقًا لموقع "onlymyhealth"، يلعب النحاس، دورًا حاسمًا في وظائف الجسم المختلفة، ما يساهم في التمتع بصحة أفضل.

يشتهر النحاس بخصائصه المضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي ودعم نظام المناعة القوي، خلال أشهر الشتاء عندما تنتشر نزلات البرد والأنفلونزا.

