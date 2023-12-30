أخبار الاقتصاد.. وضع بئرين على خريطة الإنتاج بمعدل 45 مليون قدم 3 غاز يوميا

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 30-12-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، وضعت شركة بترول أبو قير اليوم البئر PY-1 بحقول بتروعامریة والبئر NI-1 بحقل شمال إدكو على الإنتاج بمعدل إنتاج غاز طبيعى يومى بلغ 45 مليون قدم مكعب باستخدام تقنيه ال subsea و من خلال المقاول العام تكنيب FMC .

بترول أبو قير: وضع بئرين على خريطة الإنتاج بمعدل 45 مليون قدم 3 غاز يوميا

قامت شركة بترول أبو قير اليوم بوضع البئر PY-1 بحقول بتروعامریة والبئر NI-1 بحقل شمال إدكو على الإنتاج بمعدل إنتاج غاز طبيعى يومى بلغ 45 مليون قدم مكعب باستخدام تقنيه ال subsea و من خلال المقاول العام تكنيب FMC .

وشهد قطاع البترول خلال 2023، وضع عدد من الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج، إذ تم الانتهاء من وضع 5 مشروعات لحقول الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج بهدف إنتاج نحو 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميًا، وحوالي 144 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وتبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى307 ملايين دولار، وشملت:

1- حقل شمال إدكو/ شمال العامرية

ينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي إنتاج 80 إلى 90 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، 1200 برميل متكثفات يومياً من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال ادكو وشمال العامرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 234 مليون دولار، هذا وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.

2- حقل تين Teen شمال مطروح

ينتج الحقل حوالي 4 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و 1500 برميل متكثفات يوميًا من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 12 مليون دولار، هذا وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023.

3- حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى)

ينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 40 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس لإستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 26 مليون دولار، هذا وم الانتهاء من المرحلة الأولى في سبتمبر2023.

4- حقل شرق دمنهور

ينتج 10 ملايين قدم مكعب يوميًا من الغاز من حقل شرق دمنهور، وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 12 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2023.

5- المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالى GNN

ينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يوميًا من خلال حفر 3 آبار، وإنشاء خط بقطر 10 بوصة وطول 5.3 كم وذلك بتكلفة استثمارية حوالى 23 مليون دولار، وتم بدء الإنتاج في مارس 2023.

6- المرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين

افتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، أحد حقول منطقة امتياز شمال الإسكندرية والذى تقوم شركة بى بى بتنميته، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية، الذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بالإسكندرية.

التنمية الصناعية: زيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية لـ 70% كحد أقصى من مساحة الأرض

تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو منح المزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد وكذلك تقنين أوضاع المشروعات الصناعية وخاصة في القطاعات الحيوية، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.

الإسكان تقرر طرح حق امتياز إعلانات الطرق بالقاهرة الجديدة إلكترونيا

صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 15 : 31 يناير المقبل، للحصول على تراخيص حق الاستغلال الإعلاني لأنواع الإعلانات المختلفة (يوني بول ثابت - يوني بول Fpole - Fpole screen - screen - فوانيس - لابات - 3*4 - 2*3 - مرايات الكباري)، بمناطق حيوية بمدينة القاهرة الجديدة، ويتم التقديم من خلال الرابط الإلكتروني "https://nuca-services.gov.eg/#/misc/advertising".

اجتماع صندوق تنمية الصادرات: استمرار البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية

عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعه الثاني والثلاثين برئاسة المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الصندوق وحضور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المهندس، واحمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات المصرية واحمد كجوك نائب وزير المالية والدكتور/ احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.

وناقش الاعضاء البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من اول يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2026، حيث أكد المهندس أحمد سمير رئيس مجلس ادارة الصندوق، أن البرنامج المطبق حالياً قد أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.

وأشار رئيس مجلس ادارة الصندوق أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد اهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيراً الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.

ومن جانبه اشار احمد كجوك نائب وزير المالية الى اهمية اتخاذ اجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.

مساعد وزيرة التخطيط يستعرض دور "حياة كريمة" فى تحقيق التنمية الريفية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل "التنمية الريفية على خريطة سياسات الدولة المصرية: حياة كريمة"، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون الذي عقد تحت عنوان "الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل".

واستهل حلمي – الذي ترأس الجلسة - كلمته بتناول عناصر تميز المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ومستهدفاته التنموية، باعتباره أضخم المشروعات التنموية في مصر من حيث التكلفة ومن حيث عدد المستفيدين، مشيراً إلى أنه يساهم في تسريع تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث حاز على إشادة دولية يستحقها من منظمة الأمم المتحدة، وتم تسجيله على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف (يوليو 2020)، و"أفضل الممارسات (يوليو 2021)".