8 معلومات عن أعمال تطوير ورفع كفاءة 125 عمارة بالسويس لخدمة 25 ألف مواطن.. صور

السويس - محمد عزام

وصل قطار التنمية إلى محافظة السويس لتوفير حياة كريمة في مناطق "24 أكتوبر، المميز، شباب أكتوبر"، الواقعة بنطاق حي فيصل، والتي تقع أمام مجمع السويس الطبي الجديد.

ويقدم "اليوم السابع"، 8 معلومات هامة عن هذا المشروع وهى:

1) تضم المنطقة كاملةً 3 مدن سكنية بإجمالي 125 عمارة.

2) يسكن في هذه المناطق 25 ألف نسمة، وهي مدينة 24 أكتوبر بإجمالي 69 عمارة، ومدينة المميز، بإجمالي 25 عمارة، ومدينة شباب أكتوبر باجمالي 31 عمارة.

3) شملت أعمال التنمية والتطوير، دهان الواجهات، وتغيير مواسير المياه والصرف الصحى، وتركيب صرف المطر، وتركيب صرف التكييفات، وأرصفة الانترلوك، ورصف بعض المحاور القديمة.

4) كما تم تنفيذ المسطحات الخضراء، وملعب خماسي ومنطقة لعب أطفال، وسوق تجارية مجمع يضم 60 محلاً تجارياً.

5) استهدفت مشروعات تطوير المدن القديمة في السويس الحفاظ على الثروة العقارية فى 35 مدينة سكنية يقطنها 240 ألف نسمة يمثلون 30% من سكان السويس بواقع 2400 عمارة سكنية تضم 48000 وحدة سكنية.

6) وضمت المرحلة الأولى أعمال تطوير 17 مدينة سكنية، بتكلفة مليار جنيه، بإجمالى 800 عمارة تضم 16000 وحدة سكنية وهى قيد الانتهاء.

7) فيما تضم المرحلة الثانية 18 مدينة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتضم 1600 عمارة بإجمالى 32000 وحدة سكنية.

8) كما استهدفت أعمال التطوير أيضا المناطق غير المخططة وعددها 15 منطقة غير مخططة يقطنها 60 ألف نسمة يمثلون 7 % من سكان السويس.