16 قافلة طبية وصرف العلاج بالمجان لـ1760 شخصا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية، قامت مؤسسات وكيانات التحالف الوطني بعدد كبير من الأنشطة المتنوعة لخدمة الأهالي بالمحافظات في العديد من المجالات، ونظمت جمعية الأورمان 16 قافلة طبية، تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ 1760 شخص من أبناء محافظة كفر الشيخ، وتم الكشف على عدد 109 مريض في القافلة الـ 16 ليصبح الإجمالي 1760حالة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد عادل درغام، أن القرى التي جرى استهدافها، قرية الروس، وقرية الزوران، وقرية الدقاينة، وقرية الزهراء مركز مطوبس، وقرية عاشور وقرية النجار وأبو عطية وابوعليوة، بمركز سيدي سالم، وقرية حصة الغنيمي والغنيمة الطوانسي السياسية وعزبة المقطم، بمركز قلين

وقال محافظ كفرالشيخ، إن جمعية الأورمان نظمت قافلة طبية، بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ 1760 شخص من مراكز سيدى سالم، ومركز قلين، ومركز مطوبس، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بجهود جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعى، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.