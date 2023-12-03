اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

15 خطوة تساعدك فى استخراج رخصة دراجة نارية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 03 ديسمبر 2023 07:00 ص
15 خطوة تساعدك فى استخراج رخصة دراجة نارية.. اعرف التفاصيل دراجات بخارية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة النارية مجموعة من الإجراءات يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، وهى:
 
- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.
 
- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابها.
 
- إجراء اختبار عملى على القيادة.
 
- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
 
- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.
 
- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.
 
- الحد الأدنى للسن 18 سنة.
 
- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.
 
- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.
 
- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.
 
- تجهيز 4 صور شمسية.
 
-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.
 
- نموذج الاختبار الشفوى.
 
- نموذج الاختبار العملى.
 
- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.
 
 






استخراج رخصة

دراجة بخارية

تراخيص

اخبار الحوادث

ادارة المرور




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة