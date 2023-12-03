10 معلومات عن محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بسوهاج.. مساحتها 852 كيلو متر مربع

سوهاج محمود مقبول

التطوير والتغير المستمر من أجل مستقبلا أفضل بمحافظة سوهاج، سياسة اتبعتها الدولة المصرية، ضمن سلسلة نجاحتها الكبرى في مشروعات الطاقة الخضراء، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وذلك ضمن سلسلة من الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في المجالات المختلفة.

وتأتى مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سوهاج كواحد من أهم إنجازات الدولة المصرية الحديثة التي سوف تغير شكل الواقع ليس بمحافظة سوهاج فقط بكل محافظات الصعيد تعرف على المشروع من خلال المعلومات التالية:

1 – أسم المشروع مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

2 – منطقة إقامة المشروع غرب مدينة سوهاج.

3 – الجهة المنفذة هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة.

4 – قدرة المشروع 3 جيجاوات.

5 – المشروع يوفر طاقة لنحو 2 مليون منزل.

6 – المشروع يستعدف خفض 6.5 مليون طن من إنبعاثات الكربون سنويا.

7 – فرص العمل بالمشروع المشروع يوفر 7000 فرصة عمل أثناء الإنشاء.

8 – المشروع يتيح 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد التشغيل.

9 – المشروع يوفر 2000 فرصة عمل مباشرة كل عام أثناء الإنشاء.

10 – تبلغ مساحة أرض المحطة 852 كيلو متر مربع