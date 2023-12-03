وأعرب ولى عهد الكويت، خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لسلطان عمان على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا هذه البادرة الطيبة ومتمنيا له موفور الصحة ودوام العافية ولشعب سلطنة عمان الشقيق كل رفعة وازدهار.



وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح أكد أن الحالة الصحية لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقرة، سائلا " المولى جل وعلا أن يمن على أمير الكويت بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية ".