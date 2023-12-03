وكيل صحة كفر الشيخ يحيل عاملين بوحدتي "قرضا وسخا" للتحقيق لرصده مخالفات

وأكد شقوير، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بضرورة وضع جودة الخدمة الصحية المقدمة للمريض على رأس أولويات المديرية، كما جرى مناقشة خطة التأمين الطبي للإنتخابات الرئاسية، والاهتمام بالمبادرات الرئاسية، وتحقيق أعلى نسب من حيث جودة الخدمات المقدمة للمرضى من خلالها.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه عقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بديوان المديرية، موجها بضرورة العمل كفريق، والاعتماد الكلي على النتائج الفعلية المتحققة على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه يعتمد سياسة التشاور والاستماع لمرؤوسيه، بهدف الوصول إلى أعلى درجة من درجات الجودة، مؤكداً على حرصه على أن يكون المكان الذي يتولى مسئوليته متميزا في تقديم جميع الخدمات الصحية من حيث الجودة والكفاءة، مشيراً إلى أن شكاوى المواطنين لها أولوية قصوى، ويجب حل مشاكلهم في أماكنها، وذلك للوصول إلى الرضا التام من المرضى عن الخدمة الصحية المقدمة لهم.

وجدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تدرج في السلم الوظيفي بداية من عمله كأخصائي أطفال، ثم نائب مدير مستشفى الوراق المركزي في الفترة من 2015 إلى 2018، ثم عمل مديرًا لإدارة الطوارئ والأزمات في مديرية الصحة بالجيزة في الفترة من 2018 الى 2019، ثم مديرًا لإدارة الخدمات الطارئة بالرعاية العاجلة بالوزارة في الفترة من 2019 إلى 2020، ثم مديرًا لإدارة الطوارئ بالرعاية العاجلة في الفترة من 2020 إلى 2022، ثم مديرًا عامًا لمستشفى أم المصريين في الفترة من 2022 إلى 2023، وختامًا بتكليف سيادته للعمل وكيلاً لوزارة الصحة بكفر الشيخ بتاريخ 3 ديسمبر 2023م.