وزير خارجية بريطانيا يحث الولايات المتحدة على مواصلة المساعدات لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه خلال رحلته إلى واشنطن الأسبوع المقبل، سيقنع السلطات الأمريكية بمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.
وقال كاميرون لصحيفة "ذا صن": "سأذهب الأسبوع المقبل إلى واشنطن للعمل مع أقرب وأقوى حليف لنا، الولايات المتحدة. هناك جدل يدور حول تقديم المساعدات لأوكرانيا. أريد أن أؤكد لهم أننا سنلتزم بالمسار الذي وضعناه مع الحلفاء الآخرين".
وأضاف: "إذا جمعت اقتصادات الدول الداعمة لأوكرانيا، فإنها تتفوق على روسيا بنسبة 30 إلى 1 تقريبا."
وفي الآونة الأخيرة، بدأت وسائل الإعلام الغربية في كثير من الأحيان في إثارة موضوع الضعف والإرهاق الذي أصاب "الشركاء" من جراء الصراع الأوكراني وتعميق الخلافات مع كييف على خلفية عدم تحقيق نجاح حقيقي في منطقة القتال والحاجة إلى ضخ مالي مستمر في الاقتصاد الأوكراني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة