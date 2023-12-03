وزير الدفاع الأمريكي يعلن زيادة تمويل واشنطن لإنتاج الذخيرة بنسبة 50%

وكالات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن واشنطن زادت تمويل إنتاج الذخيرة بنسبة 50%؛ بسبب ارتفاع معدلات استهلاك أوكرانيا للقذائف، ولأنها أعادت لإسرائيل ما سحبته من المخزونات الأمريكية.

وقال أوستن، السبت، إن الاستهلاك المرتفع لقذائف المدفعية في أوكرانيا أظهر بوضوح أننا بحاجة إلى استثمار المزيد في الذخيرة.. ومقارنة بميزانية الدفاع قبل خمس سنوات فقط، فإننا نستثمر حوالي 50٪ أكثر في الذخيرة".

واعتبر أن "الجيش الأمريكي هو القوة المقاتلة الأكثر فتكا في تاريخ البشرية.. وسنُبقي الأمر على هذا النحو".

وأشار أوستن إلى أن ما يقرب من 3.4 مليون شخص يخدمون في الجيش الأمريكي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة أعادت لإسرائيل الذخائر التي سحبتها من المخزونات الأمريكية هناك، وكانت تخطط لتسليمها لأوكرانيا.

وكان قد أفيد سابقا بأن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يواجه صعوبات في تجديد مخزوناته من الذخائر بسبب توريدها إلى أوكرانيا، ومؤخرا تفاقم الوضع بسبب تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت مقالة نشرتها صحيفة "ذا هيل" إلى أن "الطلب على الأسلحة أظهر محدودية قدرة الولايات المتحدة على تجديد مخزوناتها، كما أظهر أن شركات التصنيع العسكري تواجه صعوبات في تلبية الطلبات".