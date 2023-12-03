وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة خلال زيارته لـ المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مكتب بريد مغاغه شمالي محافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة المنيا، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك لقاء رئيس جامعة المنيا.

وقال الوزير، إن الإفتتاح يأتي بعد أعمال إعادة تطوير وتأهيل المكتب ضمن عدد كبير من المكاتب الأخرى، والبالغ عددها 220 مكتب بريد على مستوى المحافظة.

وأضاف الوزير أن مبنى مكتب بريد مغاغه ذو طابع أثري، ويعود للقرن التاسع عشر، وجرى الخفاظ على طابعه من الداخل أثناء إجراء عملية التطوير.