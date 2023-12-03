اليوم السابع
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وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة خلال زيارته لـ المنيا

الأحد، 03 ديسمبر 2023 01:21 م
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة خلال زيارته لـ المنيا جانب من الافتتاح
المنيا-حسن عبد الغفار

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افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد مغاغه شمالي محافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.
 
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة المنيا، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكذلك لقاء رئيس جامعة المنيا.
 
وقال الوزير، إن الإفتتاح يأتي بعد أعمال إعادة تطوير وتأهيل المكتب ضمن عدد كبير من المكاتب الأخرى، والبالغ عددها 220 مكتب بريد  على مستوى المحافظة.
 
وأضاف الوزير أن مبنى مكتب بريد مغاغه ذو طابع أثري، ويعود للقرن التاسع عشر، وجرى الخفاظ على طابعه من الداخل أثناء إجراء عملية التطوير.
 
وزير الإتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة خلال زيارته للمنيا
وزير الإتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة خلال زيارته للمنيا

 







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