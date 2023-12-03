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ورشة فنية لذوى الهمم بعمان لتشجيع الجالية على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو

الأحد، 03 ديسمبر 2023 05:04 م
ورشة فنية لذوى الهمم بعمان لتشجيع الجالية على المشاركة بانتخابات الرئاسة.. فيديو ورشة فنية للأطفال ذوى الهمم بسلطنة عمان
كتب ـ محمود راغب

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يواصل أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان، التوافد على لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج.
 
وحرص ذوو الهمم من أبناء الجالية المصرية بعمان  على المشاركة بقوة فى الإدلاء بأصواتهم ، فيما نظمت الجالية المصرية بسلطنة عمان ورشة فنية لإضفاء البهجة على الأجواء الإنتخابية.
 
 وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).
 
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
 
ورشة فنية للأطفال بسلطنة عمان
ورشة فنية للأطفال بسلطنة عمان

ورشة فنية للأطفال ذوى الهمم بسلطنة عمان
ورشة فنية للأطفال ذوى الهمم بسلطنة عمان

 







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