موجز اقتصاد الإثنين 3-12-2023.. افتتاح متحف إيمحتب بعد انتهاء تطويره

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 3-12-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها افتتاح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية وذلك بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار نعرضها وفقا لما يلي:

افتتاح متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع تطويره.. صور

افتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية وذلك بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله.

سعر جرام الذهب اليوم الأحد يسجل 2400 جنيه لعيار 18

تشهد أسعار الذهب استقرار ملحوظ عند مستوى 2800 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

ننشر كراسة شروط التحويل للإعلان السابع عشر فى "سكن كل المصريين 3"

ينشر اليوم السابع كراسة شروط التحويل من الإعلان السادس عشر ، إلى الإعلان السابع عشر، بـ مشروع الإسكان الاجتماعى، سكن كل المصريين 3، وخطوات التحويل ، وأسعار الوحدات.

طارق الملا: السير بخطى ثابتة وفق رؤية مصر 2030 نحو ترجمة استراتيجية خفض الكربون

استهل المهندس طارق الملا مشاركته في فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 المنعقدة في دبى بعدد من لقاءات وجلسات العمل واتفاقيات التعاون مع الجانب النرويجى لدفع مشروعات الطاقة الخضراء المشتركة بين البلدين.

832 مليون جنيه تمويل من بنكين لتطوير حديقتى الحيوان والأورمان

حصلت شركة حدائق لإدارة حدائق الحيوان والمنشآت الترفيهية، على تمويل بقيمة 832 مليون جنيه، من البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصيني بهدف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، وتولت شركة بلتون المستشار المالى الحصرى لصفقة التمويل طويل الأجل.

خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 2% لبرنت و1.9% للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو2%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي بنحو 1.9%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.66% بأولى جلسات شهر ديسمبر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

الرقابة المالية تصدر ضوابط استخدام الأنظمة الإلكترونية لاجتماعات صناديق الاستثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 225 لسنة 2023 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار والتصويت عليها عن بعد، وذلك استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم.