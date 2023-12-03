منطقة وعظ بنى سويف تنظم ندوة دينية توعوية بصفط راشين.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت منطقة وعظ بنى سويف بالتعاون مع مديرية الصحة، ندوة توعوية وتثقيفية عن الزيادة السكانية وشرح لبعض المفاهيم المتعلقة بالقضية من منظور ديني وطبي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، والشيخ رضا محمد عبد الحليم مدير عام منظقة وعظ بني سويف.

حاضر فى الندوة، التي أقيمت الندوة بمقر الوحدة الصحية بقرية صفط راشين، الشيخ محمد سعيد يوسف الواعظ والمنسق الإعلامي لمنطقة وعظ بني سويف ، وبحضور طاقم العمل الصحي وطاقم الرائدات الريفيات وعدد من سيدات القرية.

وخلال الندوة، أشار الشيخ محمد سعيد، إلى أن الدين الإسلامي دعانا إلى التنظيم في كل شئون حياتنا في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وكلامنا حتى في نومنا لا بد وأن منظمين فالإنسان إذا أراد أن يكون ناجحاً في حياته عليه أن يكون منظماً في كافة شئون حياته ومن أهمها تنظيم أسرته حتى يستطيع أن يقوم معهم بحقهم عليه من غذاء وكساء ودواء وتعليم وغير ذلك من ضروريات الحياة انطلاقا من قول الله تعالى"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين....." لى أخر الآية الكريمة التي توضح فترات الحمل والرضاعة ودفع الضرر عن الوالد والمولود له والحث على حق الرضيع في الرضاعة والإطعام والكسوة والتواصى بالرحمة والمعروف في كل المعاملات المتعلقة بذلك ، بجانب الاستدلال بالسنة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ...."صدق نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأضاف: من هنا أجاز الشرع الحنيف للزوجين أن ينظما حياة أسرتهما بأن يكون هناك فترة بين الحمل والحمل حتى تتمكن الأم من استرداد صحتها وعافيتها بعد الحمل والولادة وهذا مقصد جليل من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النفس " وإن لبدنك عليك حق"وحتى تتمكن الأم أيضاً من إرضاع الطفل رضاعة تامة فتعطيه حق الرضاعة وحق الاهتمام من حب وعطف وحنان ، علاوة على أن ذلك يتيح للوالد أن يقوم بحق ولده عليه من مأكل ومشرب وكسوة ودواء وتعليم وخلافه وهذا أيضاً مقصد جليل من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النسل ، وكما قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول"، بجانب تمكن الأم أيضاً من إرضاع الطفل رضاعة تامة فتعطيه حق الرضاعة وحق الاهتمام من حب وعطف وحنان.



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