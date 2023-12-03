وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية اليوم الأحد، أن الحافلة كانت تقل ركابا من مدينة "جيلجيت" إلى مدينة "روالبندي"، مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة على الحافلة عندما تعرضت لإطلاق نار واصطدمت بشاحنة وهو ما أسفر عن مقتل سائقي المركبتين.

وأشارت إلى إصابة ما لا يقل عن 26 شخصا في هذا الحادث تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج اللازم.

بدوره، وصف وزير داخلية إقليم (جيلجيت بالتستان) شمس لون الحادث بأنه "عمل إرهابي".. مؤكدا سقوط جنديين من الجيش الباكستاني بين القتلى.

من جانبه، قال رئيس وزراء الإقليم جولبار خان إنه تم تشكيل فريق تحقيق خاص للتحقيق في أسباب وملابسات الحادث.

ونفى المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية محمد خراساني - في بيان صادر عنه - أي صلة للحركة بإطلاق النار.