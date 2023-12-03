مطار مرسى علم يستقبل اليوم 25 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الأحد قرابة 4000 راكب يصلون على متن 25 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 94 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة .

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 5 رحلات من بولندا، 4 رحلات من التشيك، 3 رحلات داخلية، و5 رحلات داخلية، ورحلة من هولندا، ورحلة سويسرا، هولندا، ورحلة انجليزية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 94 رحلة طيران دولية بداية من امس السبت وحتى الجمعة المقبلة، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.