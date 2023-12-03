مصريون من الكويت فى ثالث أيام مشاركتهم بالانتخابات: بنحبك يا مصر

إيمان حنا

شهدت الكويت لليوم الثالث من التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024، مظاهرة حب من المصريين أبناء الجالية المقيمة فى الكويت، فعلى أنغام الأغانى الوطنية ردد المصريون هتافات:" بنحبك يا مصر" ، "تحيا مصر"، "بنشارك عشانك يا مصر".

وتواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت مع فتح باب التصويت لليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج.

وتوافد الناخبون قبل فتح اللجنة الانتخابية في انتظار فتح باب التصويت أمام المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم وبعد فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجري عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الإيجابية في عملية التصويت .

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، إقبالاً ملحوظا، الجمعة والسبت، في أيام تصويت المصريين بالخارج، في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، بمختلف الدول، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين أعلام مصر في مشهد احتفالي، مرددين عبارات دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وأكدوا ضرورة استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.