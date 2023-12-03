مصرية بروما تصنع حلويات لتوزيعها على الناحبين فى انتخابات الرئاسة

كتب محمود راغب

تعبيرا منها عن حبها لوطنها الشديد، حرصت سيدة مصرية فى روما على تصنيع الحلويات المصرية الشرقية، استعدادا على توزيعها على أبناء الجالية فى اليوم الثالث من التصويت بالخارج ب الانتخابات الرئاسية 2024 .

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري٩ الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.