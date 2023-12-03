مصرى بإنجلترا منذ 50 عاما يصوت بانتخابات الرئاسة: نفتخر بمصر وعظمتها

كتب محمود راغب

قال عادل إقلاديوس مصرى مقيم بإنجلترا منذ حوالى 50 عاما، إنه حرص على الإدلاء بصوته والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة بلندن فى لليوم الثالث حيث توافد بصحبة نجلته لمقر السفارة.

وأضاف فى فيديو له: نفتخر بمصر وعظمتها وما يحدث فيها مش مشروعات كبرى الجميع يتحدث عنها وما فعله الرئيس السيسى فى مصر إنجاز كبير.

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وعزف أبناء الجاليات المصرية حول العالم سيمفونية فى حب الوطن فى اليوم الأول واليوم الثانى من التصويت بالانتخابات الرئاسية ، حيث تصدرت طوابير أبناء الجالية ومشاركتهم فى مختلف الدول المشهد تعبيرا عن وقوفهم صفا واحداً خلف دولتهم .

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.