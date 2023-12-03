مصرع طفلتين وإصابة أخرى فى حادث سير بكفر الشيخ

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بمصرع طفلتين، وإصابة ثالثة، عقب خروجهن من المدرسة بقرية الخادمية، صدمتهم سيارة، وجرى إلقاء القبض على سائق السيارة، ونقل الطفلتين المتوفيتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والطفلة المصابة، لمستشفى سيدى غازى المركزى، وجرى نقلها، لمستشفى كفر الشيخ العام، وحالتها مستقرة.

وتبين من دفاتر المستشفى مصرع كلا من سما عبد الشافي السيد، 8 سنوات، ونورا عبد الناصر، 7 سنوات، وإصابة إسراء عيد السيد الشافعي، 5 سنوات، وجميعهم من قرية الخادمية، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وجرى نقلها لقسم الجراحة.