اليوم السابع
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مد أجل الحكم على تشكيل عصابى بتهمة سرقة شركة فى الأميرية لـ10 ديسمبر

الأحد، 03 ديسمبر 2023 03:49 م
مد أجل الحكم على تشكيل عصابى بتهمة سرقة شركة فى الأميرية لـ10 ديسمبر محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل الحكم على تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة، لجلسة 10 ديمسبر للنطق بالحكم.
 
وتوصلت التحقيقات إلى أن مدير سنترال اكتشف سرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، وعقب ضبطهم تم إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.
 





 
 
 

 






 
 

 







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