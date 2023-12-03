محافظ الدقهلية يوجه بتوفير مقاعد انتظار للمترددين على مكتب بريد نبروه.. صور

الدقهلية شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، وأيمن ناصف مدير عام بريد شمال الدقهلية، بسرعة توفير مقاعد انتظار ومظلات للمواطنين كبار السن المترددين على مكتب بريد نبروه لصرف المعاشات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم بمركز ومدينة نبروه، لتفقد الحملة الميكانيكية ومقار اللجان الانتخابية لاحظ وجود تجمعات كبيرة من المواطنين من كبار السن أمام مكتب البريد واقفين علي الأقدام بدون اي مقاعد انتظار أو مظلات.

ووجه المحافظ، بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية وتوفير مقاعد انتظار ومظلات أيام صرف المعاشات لكبار السن والمقررة أيام 1 و2 من كل شهر.

وأكد "مختار"، أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل علي توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم ، وتأدية الخدمة لهم علي اكمل وجه في جميع القطاعات.

وأضاف "مختار"، أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات ، مشيراً إلي أننا جميعاً تولينا مناصبنا لخدمة المواطنين.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير كافة الخدمات له في جميع القطاعات الخدمية وتلبية احتياجاته ورفع المعاناة عنه وفي المقدمة أهالينا من كبار السن، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.