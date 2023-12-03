محاضرات عمل حول حضارة مصر وورش حكى للأطفال بـ"ثقافة الأقصر".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة، حيث قدمت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "حضارة مصر" تأليف الدكتور سليمان حزين، ألقتها فاطمة حسن مسئولة المكتبة، حيث يتضمن الكتاب الحديث عن البيئة والموقع الجغرافي، وأثرهما في تاريخ مصر، وفيضان النيل وأثره في الحضارة المصرية وكيف نشأت المدنية في مصر، بالإضافة إلى ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "عقلة الإصبع" من تأليف سمير سرحان سردتها سارة عبد الوهاب مسؤولة الفرع.

فيما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المدرسة الرومانسية" أوضح خلالها المخرج المسرحي محمود النجار تاريخ تأسيس المدرسة الرومانسية، وما تهدف إليه، وأشهر مؤسسي المدرسة وأهم نصوصها، كما عقد القصر بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات محاضرة بعنوان "السرقة"، أوضح خلالها الشيخ محمد محمود، أن السرقة سلوك اجتماعي مكتسب من البيئة، وظاهرة السرقة عند الأطفال وخطورتها على المجتمع وكيفية علاج السرقة عند الأطفال.

أعدت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي ألقى قصيدة بعنوان" رسالة من مصر"، والشاعرة منال عبد الرسول قصيدة نص نثري بعنوان "مصر الكنانة"، وأعد قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني للمنشد محمد محمود بعنوان "البردة _ وأقصاه"، بينما أعد قصر ثقافة إسنا فقرة بعنوان "هل تعلم" نفذتها كريمة مختار، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها مها السعدي.

وأعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس أنشودة بعنوان "أحباب رسول الله" أداء سمر عبد الرحمن، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



محاضرات عمل حول حضارة مصر والمدرسة الرومانسية بالأقصر



محاضرات عمل حول حضارة مصر والمدرسة الرومانسية بقصور الثقافة