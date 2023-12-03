مؤتمر شعبى لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمدينة ببا ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهد مركز ببا جنوب بني سويف، مؤتمراً شعبيًا حاشدًا، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور النائب السابق هشام سليم والدكتور عبدالله مبروك عضو مجلس النواب، وأهالى المدينة والقرى التابعة ، ومجموعة من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقال هشام احمد سليم، أن حضور أهالى مدينة ببا والقرى التابعة لها هذا المؤتمر، لرد الجميل للرئيس السيسى والدولة المصرية، بعدما شهدت كافة قرى المركز تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة.

فيما قال الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي وتحديداً محافظات الصعيد التي شهدت طفره تنموية ورفع مستوى خدمات المواطنين لتحقيق حياة كريمة، وخص بالذكر مركز ببا الذي حظي باهتمام ملحوظ في إطار تنفيد مشروعات حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى للمشروع.