اليوم السابع
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كليات جامعة الإسكندرية تنظم ندوة "انزل شارك.. كن إيجابى" داخل مقراتها

الأحد، 03 ديسمبر 2023 10:24 ص
كليات جامعة الإسكندرية تنظم ندوة "انزل شارك.. كن إيجابى" داخل مقراتها توعية الطلاب نحو الاستحقاق الرئاسى المقبل
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت كليات جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد الطلاب والأسر الطلابية، عدة ندوات توعوية بمقر كل كلية، ضمن فاعليات مقرر "قضايا مجتمعية" لتوعية الطلاب نحو الإستحقاق الرئاسى القادم، تحت شعار "انزل شارك.. كن إيجابى"، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.
 
وقال بيان اليوم، إن الندوات تأتى لتفعيل دورهم وترسيخ مفهوم المشاركة لديهم، وإعدادهم لتحمل المسئولية وبناء المسقبل فى ظل الظروف والمتغيرات المحلية والدولية الحالية، وحثهم على ممارسة الأنشطة التي من خلالها يمكنهم التعبير عن آرائهم، والمشاركة في تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهم، كما وفرت الكليات بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب خدمة "اعرف مقرك الإنتخابى"، للتسهيل على الطلاب الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدليون بها بأصواتهم في العملية الانتخابية عن طريق الرقم القومى. شارك فى الندوة عمداء الكليات ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بكل الكليات.






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