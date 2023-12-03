كفر الشيخ تنظم ورشة عمل "معايير التميز الحكومى" بمركز استدامة للتدريب

كفر الشيخ- محمد سليمان

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، فعاليات ورشة عمل "معايير التميز الحكومي"، والتى تدور حول معايير إعداد ملف التقدم لجائزة مصر للتميز الحكومي، والتى حاضر فيها عماد شعلان مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك بمركز إستدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أن تنظيم ورشة عمل "معايير التميز الحكومى"، جاء في إطار الحرص على تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة الحياة للمواطنين وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية إضافة الى العمل على رفع درجة جاهزية المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتفعيل منظومة الجوائز الداخلية تمهيداً لتصعيد المراكز المتأهلة للمنافسة على مستوى الجمهورية في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها القادمة.

وتناول " شعلان " خلال الورشة مناقشة محاور ومعايير منظومة تقييم الخدمات الحكومية المصرية وفق نظام النجوم العالمي والتي تشمل محور تجربة المتعامل ويركز هذا المحور على تقديم تجربة متعامل تحقق رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته للحصول على الخدمة، ومحور التركيز على المتعاملين ويركز على أهمية فهم الجهة لمتعامليها، وكيفية استخدامها لقاعدة البيانات المرتبطة بهم من أجل تقديم خدماتها بشكل أفضل، بالإضافة إلى محاور الربط الاستراتيجي والقيادة، والخدمات وقنوات تقديمها، وكفاءة الخدمة والابتكار، فضلًا عن تمكين الموارد البشرية، والتكنولوجيا المتكاملة وإدارة المعرفة، موضحا آلية وأدوات التقييم.

يذكر أنه قد تم مد فترة تقديم طلبات الترشح لجوائز التميز الداخلية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية حتى يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري.