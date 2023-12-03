كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم وتنظم تدريبات بمراكز التخاطب

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، احتفالا خاصاً باليوم العالمي لذوي الهمم بمركز شباب كفر الشيخ، ضمن فعاليات مبادرة " نتوحد من أجلهم" بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والمبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية، والتعامل مع الآخرين.

كما نظمت مراكز التخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك بمراكز شباب سيدي سالم وكفر الشيخ وقبريط، عدداً من التدريبات للأطفال من ذوى القدرات، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتقدم الخدمات بالمركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة، لإجراء جلسات التخاطب، وتعديل السلوك، وصعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى احتفال المشروع باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذى يحقق إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة الخاصة بملف ذوي الهمم من دمج ذوى القدرات في المجتمع وخطة تطبيق كود الإتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم و أضاف أن من ضمن البرامج التي تقدمها مراكز الشباب هى مراكز التخاطب و المشروع القومي لذوي الإعاقة وغيرها من اللعبات الفردية و الجماعية بمراكز الشباب والأندية.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اختيار فريق عمل مراكز التخاطب بمراكز الشباب الـ3 فى سيدى سالم وقبريط وكفر الشيخ خضعت لعقد مقابلات شخصية لاختيار أفضل المدربين لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام للأطفال الذين حدث لهم تأخر في النطق من حوادث أو جلطات دماغية، ويحرص المدربون بالمراكز على لقاء أسر الأطفال للوقوف على حالة كل طفل والمشكلات التى تواجه الأسرة، ويقدمون تدريبات خاصة للتخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم داخل المركز الحسي الحركي.