عمال السياحة العرب: حشود المصريين بالسفارات رد قوى على نزاهة انتخابات الرئاسة

كتبت ــ آية دعبس

ثمن مرصد المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية المشاركة الإيجابية الكبرى للعمال المصريين بالدول العربية والغربية خلال الأيام الثلاثة من الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رئيس المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب، إن رصد مظاهر احتشاد العمال المصريين أمام السفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية جاءت عبر قنوات الاتصال مع الاتحادات العمالية العربية الشقيقة، وهى رسائل للعالم أجمع تؤكد أن المصريين على قلب رجل واحد يدركون تماما مصالح بلادهم وينتخبون رئيسا يعبر عنهم خاصة فى الدفاع عن أمنهم القومى المصرى.

أضاف أن المؤتمرات والندوات التى نظمتها المؤسسات العمالية المصرية كان لها دور فى زيادة وعى المصريين وفى القلب منهم العمال بالخارج بأهمية تلك الانتخابات، والتفافهم حول رئيس وطنى يحافظ على بلده وسلامة شعبه ومقدراته، ويسير بخطى رشيدة نحو ترسيخ مكانة مصر ووضعها فى المكانة اللائقة عالميا.

أكد المهيرى، أن حرص عمال مصر بالدول العربية أو غيرها على الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها جاء استشعارا منهم إلى حاجة دعم وتكاتف جميع المصريين للوقوف خلف دولتهم لاستكمال التنمية فى الجهورية الجديدة وحفاظا على مقدرات مصر .

شدد على أن رعاية القيادة السياسية فى إضافة المبادرات والحوافز العديدة المقدمة للمصريين فى الخارج وتخصيص وزارة تهتم بشئونهم وتمد يد العون لهم شكلت مسارا وطنيا نحو الاهتمام الغير مسبوق من المصريين بالخارج وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم التى بدأت الجمعة الماضية وتستمر حتى اليوم الأحد.