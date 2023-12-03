اليوم السابع
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ضبط 5 أطنان ملح بمصنع و2 طن أعلاف حيوانات مجهولة المصدر في كفر الشيخ

الأحد، 03 ديسمبر 2023 12:18 ص
ضبط 5 أطنان ملح بمصنع و2 طن أعلاف حيوانات مجهولة المصدر في كفر الشيخ أعلاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ من ضبط كمية من ملح السياحات الفاسد مجهولة المصدر لدى صاحب مصنع ألبان يقيم بمدينة كفرالشيخ، كما تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، داخل محل بمركز دسوق.

ضبطت حملة التموين، "م. ط. م "، 71 سنة، صاحب مصنع منتجات ألبان، مقيم بكفرالشيخ، وعثر بحوزته فى المصنع على 5 أطنان ملح مجهولة المصدر بدون مستندات ولا فواتير، فتم التحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كما ضبطت  الحملة تموينية "ع.أ.ع" ، 61 سنة، صاحب محل لتجارة الأعلاف الحيوانية والحبوب بدائرة مركز دسوق، بحوزته 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر(نخالة خشنة) بدون مستندات، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 







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