صعود 10 قطاعات بالبورصة في جلسة الأحد على رأسها "الأدوية" بنسبة 5.7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4%، يليه قطاع العقارات بنسبة 3.1%، وصعد قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 2%.

وقفزت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.01%.

فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.1%، يليهما قطاعا البنوك، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.8%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 137.7 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.16%، والعرب على 6.19%، واستحوذت المؤسسات على 85.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 144.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 12.6 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 9.9 مليون جنيه، 210.3 ألف جنيه، 24.5 مليون جنيه، 15.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24571 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29532 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 10467 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5304 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 7686 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 6614 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1492 نقطة.