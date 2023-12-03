اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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شبكات دولية تحاول تهريب 47 كيلو جراما من الكوكايين إلى الأردن

الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:00 ص
شبكات دولية تحاول تهريب 47 كيلو جراما من الكوكايين إلى الأردن الشرطة الأردنية - أرشيفية
وكالات

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ضبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، 47 كيلو جراما من الكوكايين، في محاولة تهريب نظمتها شبكات دولية بالتعاون مع 3 متورطين داخل المملكة أُلقي القبض عليهم جميعا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، السبت، إن فريق تحقيق من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ أسابيع التحقيق ومتابعة معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص داخل المملكة، بالتعاون مع شبكات إجرامية دولية لتهريب المخدرات، بمحاولة إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة.

وأضاف أن التحقيقات قادت إلى أن شحنة مخدرات معبأة داخل طرد بريدي قادم من إحدى دول أمريكا الجنوبية، بعد تغليفها بمواد قانونية يسمح إدخالها عبر الحدود، ليقوم تجار المخدرات المتعاونون مع الشبكة الجرمية باستلامها بشكل قانوني عند وصولها للمملكة.







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