سقوط عاطل وراء إنشاء صفحة على فيس بوك لترويج أعمال السحر والشعوذة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة ، بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط عامل مقيم قرية منشأة الأخوة مركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والترويج من خلالها لأعمال السحر والشعوذة، بمقابل مبالغ مالية، ومواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

كانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة، تفيد بقيام "أحمد .ر.م.م"، 37 عاما، عاطل، ومقيم قرية منشأة الأخوة مركز اجا، بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك تحت اسم "الشيخ أحمد"، يروج من خلالها لأعمال السحر والشعوذة بمقابل مبالغ مالية، وتواجده بمنطقة عزبة الشال للترويج لأعماله المشبوهة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة، وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، و ضبط المتحرى عنه حال تواجده بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة، وبحوزته "هاتف محمول - سبحة - خاتم ، 9 حوالات خاصين به من احدى شركات تحويل الأموال بمبالغ مالية تتراوح من 1500 إلى 4000 جنيه".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بارتكاب الواقعة وأن الهاتف المحمول و السبحة والخاتم يستخدمهم في أعمال السحر والشعوذة والدجل والحوالات المالية تحصل عليها من بعض زبائنه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13389 جنح قسم ثان المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.