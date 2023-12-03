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سفير مصر فى فرنسا: لا يوجد معوقات بالعملية الانتخابية

الأحد، 03 ديسمبر 2023 04:21 م
سفير مصر فى فرنسا: لا يوجد معوقات بالعملية الانتخابية المستشار أحمد بنداري
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

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قال علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، إن هناك إقبال كبير على المشاركة في العملية الانتخابية، والأمور تسير بشكل جيد، وليس هناك أي معوقات، موجها الشكر للهيئة الوطنية الانتخابية.

وبدأت عملية فرز أصوات المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فى عدد من اللجان الفرعية من أصل 137 لجنة فى 121 دولة حول العالم، وذلك عقب انتهاء اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت التى تمت على مدار أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وتعد نيوزيلندا أول دولة بدأ فيها الفرز باعتبارها أيضا أول دولة تم التصويت فيها خلال اليوم الأول المحدد للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

وجرى الإدلاء بالأصوات فى اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية بنيوزيلندا فى العاشرة مساء السبت بتوقيت مصر، واستمر حتى العاشرة صباح اليوم الاحد باعتبار أن هناك فارق فى التوقيت بين البلدين بمقدار 11 ساعة كاملة وبالتالى أن التاسعة صباحا فى نيوزيلندا هى العاشرة مساء فى مصر.

من ناحية أخرى تبدأ السفارة المصرية بمدينة لوس أنجلوس التصويت فى التاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذى يوافق الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، نظرا لفارق التوقيت بين البلدين ويستمر فيها الاقتراع حتى السابعة صباح غدا الاثنين بتوقيت مصر حيث من المقرر أن تكون أخر دولة يتم الفرز فيها باعتبارها اخر دولة يتم فيها التصويت.

 

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الإدلاء بالأصوات فى عدد من لجان الخارج بينما هناك بعض اللجان بدأت التصويت واوشكت على الانتهاء والقيام بالفرز داخل كل لجنة.

 

ووجه المستشار أحمد بندارى خلال مؤتمر صحفى عقده أمس الاحد، بغرفة عمليات الهيئة الوطنية، جميع السفراء المشرفين على اللجان فى الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالتيسير على المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومى منتهية لتمكنيهم من الإدلاء بأصواتهم.

 

وشدد المستشار أحمد بندارى على أنه عقب انتهاء عمليات الاقتراع سيتم الفرز من خلال السفراء رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية ونبه على عدم قيامهم بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لان هذا من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات حيث كفل لها الدستور والقانون بأن الهيئة هى الجهة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وان ما يتم إعلانه هو الحصر العددي لأصوات من أدلوا بأصواتهم فى كل لجنة وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح.

 

 

 







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