سعر جرام الذهب اليوم الأحد يسجل 2400 جنيه لعيار 18

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب استقرار ملحوظ عند مستوى 2800 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، في حين يسجل السعر العالمي ثبات واستقرار عند 2072 دولار للأونصة بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية وتوقف التداول على الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3200 جنيه.

عيار 21 يسجل 2800 جنيه.

عيار 18 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 22400 جنيه.



طلب البنوك المركزية على الذهب تواصل البنوك المركزية حول العالم الطلب المرتفع على الذهب خلال عام 2023 حيث كشفت تقارير مجلس الذهب العالمي عن اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث، وأظهر ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنة في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.

ومنذ بداية العام ارتفع الطلب من البنوك المركزية بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.

احتياطيات الذهب المعلن عنها من قبل البنوك المركزية العالمية قد ارتفع بصافي 77 طن ذهب خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالية مبيعات البنوك 1 طن فقط مقابل شراء 78 طن الأمر الذي يدل على قوة عمليات شراء البنوك المركزية من الذهب.

مجلس الذهب العالمي أظهر أن التدفقات المالية مستمرة في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

ومنذ بداية العام انخفضت حيازات الصناديق من الاستثمارات بنسبة 6% بينما ارتفع إجمالي تقييم الأصول المدارة من قبل الصناديق ارتفعت بنسبة 3% بسبب ارتفاع سعر الذهب، وبلغ اجمالي التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب وصل منذ بداية العام إلى 13مليار دولار أمريكي أى ما يعادل انخفاض بمقدار 225 طن من الذهب