زوجة تلاحق زوجها بدعوى خلع: "14 سنة زواج انتهت بسبب شقيق زوجي"

كتبت أسماء شلبي

"شقيق زوجي اعتاد السطو على حقوق زوجي، بسبب إدارته لممتلكات والدهم، ليقوم بالاستيلاء على الأرباح الخاصة بزوجي ويتركنا نستدين، وعندما طالبته بتقسيم الميراث ورد نصيبنا قام بتحريض زوجي على تطليقي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي خلع بعد 14 عام من الزواج.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تخلى عن أولاده الثلاثة، وطردني من منزلي إرضاء لشقيقه، ورفض حل الخلاف بشكل ودي، وطالبني بالاعتذار لشقيقه، وعندما رفض ذلك رفض تركي أعيش في سلام، يومياً رسائل تهديد وسب وقذف بأبشع الألفاظ".

وأضافت الزوجة: "زوجي سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على منقولاتي، بخلاف تبديده لمصوغاتي البالغ وزنها 158 جرام، وحررت ضده بلاغ لإثبات ما لحق بي من إصابات جراء عنفه، ورغبته بالانتقام مني، بخلاف إقامتي تعويض عما لحق بي من أضرار بعد ملاحقته لي بالتهديدات والتشهير بسمعتي".