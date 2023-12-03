رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يبحث احتياجات العملية التعليمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية ل منطقة كفر الشيخ الأزهرية ، سير العمل الدراسي بمعاهد قلين التعليمية الأزهرية، بالتزامن مع زيارات وفد هيئة ضمان الجودة والاعتماد، لمعاهد المنطقة خلال هذه الفترة، وتفقد سير العملية التعليمية بمعهد فتيات قلين الإعدادي، ومعهد الديبة، اللذان يستقبلان زيارات وفد الجودة، للاطمئنان على مدى انتظام العمل داخل المعهدين، ومتابعة مردود زيارة وفد هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

كما تفقد رئيس المنطقة سير العمل ببعض معاهد الإدارة ومنها: معهد قلين الابتدائي، ومعهد قلين الثانوي بنين، ومعهد فتيات قلين الثانوي، وحرص رئيس المنطقة على متابعة فعاليات سير اليوم الدراسي بداخل فصول هذه المعاهد، ومناقشة الطلاب لقياس المستوى العلمي لديهم ومعرفة نسب تحصيلهم من المعلمين، محاوراً قيادات المعاهد حول احتياجات العمل اللازم توافرها للحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

كما عقد اجتماعاً لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد، بديوان عام المنطقة، لبحث احتياجات العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، ومناقشة جدول أعمال الاجتماع السابق، وعرض ما تم تنفيذه من الأنشطة، كما تناول الاجتماع استعراض بعض جهود مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع لبحثها، كما تم عرض مقترحات أولياء الأمور والوقوف على آخر المستجدات التي تخدم العملية التعليمية.