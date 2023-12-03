رئيس شعبة المخابز بسوهاج: سنشارك في الانتخابات ليرى العالم دعمنا لرئيسنا

سوهاج محمود مقبول

قال العمدة ملاك العزازى رئيس شعبة المخابز بسوهاج، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خطت خطوات كبيرة وعظيمة نحو التنمية ونحو الجمهورية الجديدة وأن مصر حققت التنمية المستدامة في العديد من المشروعات وحياة كريمة خير دليل على ما تم بمحافظة سوهاج من مشروعات في شتى المجالات التنموية، طرق وكبارى ورى وصرف ومياه شرب ومدارس وصحة وغيرها.

وقال العزازى إننى أوجه رسالة لكل جموع الشعب المصرى من أجل الخروج والاحتشاد أمام اللجان منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان لنثبت للعالم أجمع أننا نلتف حول رئيسنا وحول علم مصر، ونقول للعالم أننا نعلم ما قدمه من إنجاز وما سيقدمه في الفترة القادمة، ويكفى علينا نعمة الامن والأمان التي تحققت على أرض مصر بالكامل.

وقدم العزازى تحية للشعب المصري العظيم الذي تحمل الظروف الصعبة التى مرت بها مصر بفضل التفافهم خلف الرئيس السيسي، فمصر نجت من مخططات التقسيم والفتنة نتيجة التماسك الشعبي القوي والالتفاف خلف القيادة السياسية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى نظمة حزب الحرية المصري بمحافظة سوهاج ، برئاسة المهندس رأفت عسكر، أمين عام المحافظة، مع لفيف من أهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك فى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

جاء المؤتمر بحضور النائبة مى ببوح عضو مجلس النواب وعامر أبوزيد عن حزب الإتحاد وعدد كبير من العمد والمشايخ ورجال الأوقاف وقد بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وبعدها تلاوة أيات الذكر الحكيم وعرض الغنجازات الخاصة خلال فترة حكم الرئيس السابقة.