رئيس الجالية المصرية بروسيا: معظم المشاركين فى انتخابات الرئاسة من الشباب

كتب أحمد عرفة

قال أيمن العيسوى رئيس الجالية المصرية في روسيا، إن نسب إقبال المصريين في تلك الانتخابات الرئاسية أكثر من الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ومتوقعين أن يكون العدد في تزايد مستمر في اليوم الثالث بالانتخابات.

وأضاف رئيس الجالية المصرية في روسيا، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن العدد أمس كان به تزايد كبير لأن المصريين في الخارج يشعرون بالمسئولية وحبهم للوطن وهذا حق دستورى لكل مواطن أن يشارك في الانتخابات.

وتابع أيمن العيسوى:"معظم المشاركين كانوا من الشباب لأنهم يشعرون بحجم الإنجازات التي تراها البلاد، والمشاركين كانوا يرددون هتافات تحيا مصر".

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.

وأشار شكري، إلى أن وزارة الخارجية اكتسبت خبرة كبيرة في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات ، وقال: "شاركت بعثاتنا في الخارج في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تلقت الدعوة من الهيئة الوطنية للمشاركة في متابعة الانتخابات".