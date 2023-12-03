حزب الحرية المصرى ينظم مؤتمرا بسوهاج لتأييد السيسي لاستكمال مسيرة التنمية

سوهاج محمود مقبول

نظم حزب الحرية المصري مؤتمرا جماهيريا بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس رأفت عسكر، أمين عام المحافظة، مع لفيف من أهالى وقيادات الحزب والقيادات السياسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك فى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

جاء المؤتمر بحضور النائبه مى ببوح عضو مجلس النواب وعامر أبوزيد عن حزب الإتحاد، وعدد كبير من العمد والمشايخ ورجال الأوقاف وقد بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وبعدها تلاوة أيات الذكر الحكيم وعرض الغنجازات الخاصة خلال فترة حكم الرئيس السابقة.

ومن جانبها قال رأفت عسكر أمين المحافظة عن حزب الحرية المصرى، إن الرئيس السيسي وفر الأمن والأمان لمصر في وقت واجهت فيه الدولة مصير الانهيار، مضيفا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في المشروعات القومية وقام بدعوة لجميع قيادات الحزب بدعوة الناخبين والاصطفاف خلف القيادة السياسية وانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لما تتطلبه تلك المرحلة من قائد له رؤية يواجه تلك التحديات الخطرة التي تحاك بمصر.