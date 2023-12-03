جامعة سوهاج تنشئ مركزا لخدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالحرم الجامعى الجديد

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بذوى الهمم، في كافة القطاعات وفى مقدمتها قطاع التعليم بمختلف مراحلة فعلى سبيل المثال وفى مرحلة التعليم الجامعى قامت جامعة سوهاج من منطلق إهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم إنشاء إنشاء وتجهيز مقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالحرم الجامعي الجديد بالكوامل .

جاء إنشاء المركز طبقا لتصريح الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة عقب قبام المجلس الأعلى للجامعات بإختيار جامعة سوهاج ضمن الخمس عشرة جامعة حكومية لتنفيذ مشروع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة داخلها، بالتعاون مع هيئة الإيميدست، ذلك المشروع العظيم الذى يعتبر إضافة كبيرة لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة، وتطوير هام فى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم ومساندة هؤلاء الطلاب، وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التميز، وفى هذا الشأن حرصت الجامعة على وضع رؤية ورسالة هادفة للمركز تقوم على أساس رعاية الطلاب ذوي الإعاقة والاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم المميزة، وذلك فى إطار توجه الدولة الأوسع بالاستثمار فى البشر، وباعتبارهم مكوناََ مهما للثروة البشرية فى المجتمع.

والمركز على أرض الجامعة سيحقق الكثير من أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، فمن خلاله سيتم نشر ثقافة الدمج بين الطلاب وجميع منسوبي الجامعة، وإتاحة جميع الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي والخارجي، بالإضافة إلى تقديم خدمات تعليمية وأنشطة طلابية ملائمة لذوى الإعاقة، إلى جانب تهيئة الخريجين من ذوي الإعاقة على كيفية مواجهة سوق العمل عن طريق امتلاك المهارات والخبرات المطلوبة، مضيفاً ان التعاون ما بين الجامعة وهيئة الامديست ينص علي ان تقوم الجامعة بتوفير المكان المناسب، وتتولي الهيئة توفير كافة الاجهزة والمتطلبات الخاصة بالعملية التعليمية للطلاب والمبنى يقع في الدور الأرضى من مبني الخدمات بجوار المركز الدولي للمؤتمرات، و المركز يضم 6 غرف هي معمل الحاسب الآلي، غرفة طابعة برايل، الدعم والإستشارات، معمل التدريب ، بالإضافة علي غرفتي الإستقبال وإدارة المركز .

وأشار الدكتور خالد عمران، إلى أن إدارة الجامعة تحرص على إزالة كافة الصعوبات الإدارية والتعليمية والعلمية التى تقف أمام الطلاب ذوي الإعاقة وتعوق مسيرتهم التعليمية، وتحاول جاهدة أن تمكنهم من جميع حقوقهم ودمجهم فى الحياة الاجتماعية دون تمييز أو عنصرية، وذلك لايمانها الكامل بدورهم الهام ومساهماتهم الجادة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور طارق زكي موسي مدير المركز بأن يسعي المركز إلي التعامل مع ملف الإعاقة داخل الجامعة بشكل مؤسسي إحترافي ووفق معايير الجودة، بما يسهم في تحسين حالة ذوي الإعاقة علي المستوي الأكاديمي والنفسي والاجتماعي والشخصى ، موضحاً ان مقر المركز يعد موقعاً استراتيجياً ، حيث يقع في الدور الأرضى من مبني الخدمات بجوار المركز الدولي للمؤتمرات، وجاري اعداده وتهيئته وفق كود الاتاحة الهندسي للمباني والمنشآت داخل الجامعة، مضيفاً ان المركز يضم 6 غرف هي معمل الحاسب الآلي، غرفة طابعة برايل، الدعم والإستشارات، معمل التدريب ، بالإضافة علي غرفتي الإستقبال وإدارة المركز.



رئيس-الجامعة-يستمع-للتفاصيل-حول-المبنى-



رئيس-الجامعة-يتفقد-المبنى-



أعمال-إنشاء-مركز-خدمات-طلاب-ذوى-الاعاقة