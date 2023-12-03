تنفيذ 127 مشروعا بتكلفة 713 مليون جنيه بشريف باشا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت الوحدة المحلية، بقرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف ، تنفيذ عدد من المشروعات خلال العشر سنوات الأخيرة، غيرت حياة المواطنين فى 6 قرى تتبع الوحدة المحلية، وهى شريف باشا، رياض باشا، الكوم الأحمر، نعيم، أبو سليم، منقريش.

وشهدت القرى الستة، تنفيذ 127 مشروعًا بتكلفة 713 مليون جنيه لخدمة سكان القرى الستة.

وشملت المشروعات التى تم تنفيذها، 5 مشروعات فى قطاع التعليم، 24 مشروعا فى تحسين البيئة وتدعيم الوحدة المحلية، 29 مشروعًا فى قطاع الكهرباء، 13 مشروعات فى التموين، 26 مشروعات فى الطرق، 11 مشروعاً فى قطاع الشباب والرياضة

الجدير بالذكر أن قرية شريف باشا، التابعة لمركز بنى سويف، ضمن قرى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتى سيتم تنفيذها فى مراكز بنى سويف والواسطى وإهناسيا.