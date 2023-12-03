تقرير إيطالى: تغير المناخ يشكل تهديدا خطيرا للعالم ويسبب نقصا للغذاء 37%

فاطمة شوقى

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن 90% من المواطنين الإيطاليين يرون أن تغير المناخ يمثل تهديدا خطيرت للعالم أجمع، وعلى الصحة العالمية للافراد بشكل خاص، حسبما نقلت وكالة آكى الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحصائية التى أجرته شركة Ipsos فى إيطاليا "رأى 46%، أن مظهر تغير المناخ سيكون له أسوأ العواقب على الكوكب، ويتمثل بزيادة موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، وهو القلق نفسه الذي ساد إيطاليا بشكل خاص العام الماضي وكان مستواه أقل بـ12 %.

وذكر التقرير الذى اصدرته الشركة ، أن "من بين التهديدات التي يتعرض لها الكوكب، يتصدر المرتبة الثانية زيادة الجفاف وانخفاض توافر المياه (بالنسبة لـ44%)، يليه انخفاض توافر الغذاء بسبب التأثيرات على الزراعة (بالنسبة لـ37%) وزيادة الفيضانات (لـ33%).

ورأى "69% ممن تمت مقابلتهم، أن أسباب تغير المناخ تعرض صحة المواطنين في جميع أنحاء العالم لخطر كبير، وأنه إذا كان المواطنون الأفارقة معرضين لخطر شديد بالنسبة لـ68% من المشاركين في العينة، فعلى مستوى المواطنين الأوروبيين، ومن بينهم الإيطاليين، ينخفض الحد الأقصى للقلق ​​قليلاً (65%).

وأعرب 6 من كل 10 أشخاص عن الاعتقاد بأن الوقت قد فات الآن لتنفيذ تدابير حاسمة بشأن تغير المناخ.