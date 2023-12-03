تعرف على آلية التحويل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى وتقديم الطلب

كتب أحمد حسن

كشفت كراسة الشروط المتاحة علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ، اليه التحويل من الإعلان السادس عشر للإعلان السابع عشر وهي كالتالي:

١- يتم تقديم طلب التحويل عن طريق الموقع الخدمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

٢- الدخول على الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/ خلال فترة الإعلان التكميلي.

٣- الإطلاع على الإعلان - ملحق كراسة شروط الإعلان التكميلي - للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (3).

٤- الضغط على مركز خدمة المواطنين... في حالة عدم وجود حساب حالي على الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg ، يقوم المتقدم صاحب الطلب - مسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز - بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

٥- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم الهاتف الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، في حالة صحة البيانات المدخلة تظهر رسالة تم التسجيل بنجاح.

٦- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه وإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب وكلمة المرور والتأكيد عليها ثم الضغط على تسجيل.

٧- . الضغط على زر «الطلبات».

٨- الضغط على زر طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية» ثم اختيار تحويل إلى مدينة / مركز بنفس المحافظة أو تحويل الي مدينة / مركز بمحافظة مجاورة.

٩- إنزال نموذج طلب / إقرار تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية المحجوزة بالإعلان الأصلى إلى الإعلان التكميلي - المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (3) .

١٠- ملء وتوقيع طلب / إقرار تعديل رغبة الحجز بخط واضح، ثم إعادة رفعه على الموقع. (بصيغة PDF بحد اقصى (2MB) في ملف واحد.

١١- يتاح للعميل إمكانية التعديل أو إلغاء الطلب مع ملحوظة توضح أن تعديل الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه.

١٢- يتم دراسة وفحص طلب العميل طرف الصندوق، وعليه يتم قبول الطلب أو تعليقه أو رفضه، وذلك على النحو التالي:

أ- في حالة قبول الطلب: . يتم إرسال رسالة نصية للعميل على رقم الهاتف المسجل على النظام الآلي، حيث تتضمن الرسالة اسم المدينة المراد التحويل إليها بناءا على اختيار العميل، بالإضافة إلى قيمة الرسوم المطلوب سدادها من خلال أحد مكاتب البريد المميكنة، علما أنه لابد من إظهار الرسالة النصية لموظف البريد لتسهيل عملية إتمام السداد .

ب- يقوم العميل بالدخول على الموقع الإلكتروني بعد سداد رسوم التحويل / فرق مقدم جدية الحجز (إن وجد) « كما هو موضح ببند الإشتراطات العامة »، وإدخال رقم إيصال سداد رسوم التحويل وارفاق كلا من ايصال سداد رسوم التحويل / إيصال فرق مقدم جدية الحجز (إن وجد)) بملف واحد بصيغة PDF بحد اقصى (2MB).

ج - في حالة تعليق الطلب: . يتم إرسال رسالة نصية للعميل تم تعليق طلبكم لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة حالة الطلب بالموقع الخدمي». وذلك قبل غلق الإعلان منعا لرفض الطلب بشكل نهائي.

د- في حالة رفض الطلب : يتم إرسال رسالة نصية للعميل تم رفض طلبكم لمزيد من التفاصيل يرجى متابعة حالة الطلب بالموقع الخدمي».

١٣- يجب التأكد من تطابق رقم الهاتف المسجل بالنظام الآلي للصندوق برقم الهاتف المدخل على الموقع الإلكتروني.

١٤- سيتم إرسال عدد من الرسائل النصية خلال مراحل العمل المختلفة على الطلب المقدم، وفي حالة تغيير رقم الهاتف يتم إفادة الصندوق برقم الهاتف الجديد عبر الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام : ( 5999 أو 5777 أو 1188 ) من أي تليفون محمول، ورقم ( 090071117) من أي خط أرضي.