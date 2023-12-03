اليوم السابع
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بيع 42.977 سيارة متنوعة بالسوق الأمريكية خلال 6 أشهر من 2023

الأحد، 03 ديسمبر 2023 05:00 ص
بيع 42.977 سيارة متنوعة بالسوق الأمريكية خلال 6 أشهر من 2023 مدينة السيارات
كتبت : أماني سمير

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ذكر تقرير الوكالة الأمريكية التي تستند في تقريرها إلى بيانات " GAD " العالمية لإحصائيات السيارات، أن مبيعات السيارات المتنوعة (ركوب ملاكي - حافلات - نقل تجاري ) بالسوق الأمريكية بلغ في النصف الأول حوالي 42.977 وحدة .

وأوضحت وكالة " فوكاس تو موف الأمريكية  " المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، أنه يوجد إنخفاض للمبيعات الإجمالية بالسوق المصري خلال النصف الأول من عام 2023 الجاري بنسبة قدرت بنحو 59.3% على أساس سنوي ، وسجلت المبيعات الإجمالية بالسوق المصري في شهر يونيو الماضي 8.493 وحدة بنسبة تراجع بلغت 51.8% .

أفاد تقرير لوكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، بانخفاض المبيعات الإجمالية بالسوق المصري ، وقد إستطاعت ماركة " نيسان  " اليابانية  الحصول على صدارة ترتيب العلامات الأكثر مبيعًا بـواقع 5.956 مركبة رغم إنخفاض المبيعات على أساس سنوي بنسبة 55.1%، تبعتها شيري الصينية بـ5.162 وحدة بإنخفاض  50.1 % .

أما ماركة " شيفرولية  " الأمريكية  فقد حصدت المركز الثالث بـ5.026 وحدة بإنخفاض 65.8% متقدمة مركزين عن آخر تصنيف، ثم  ماركة " تويوتا  " اليابانية بالمركز الرابع  بواقع 3.785 سيارة بتراجع 58.6%، و ماركة " سوزوكي " الهندية بواقع  3.693 بتراجع 65.3 % .

وجاء المركز السادس بقائمة الأكثر مبيعًا كان من نصيب ماركة "  إم جي " الصينية مسجلة مبيعات بواقع  2.826 سيارة مع إنخفاض بلغ 59.6% على أساس سنوي .

أما ماركة " هيونداي  " الكورية بالمركز السابع بواقع 2.077 وحدة وإنخفاض 67.9%، وثامنًا ماركة " كيا الكورية " بواقع 2.057 وحدة ومعدل إنخفاض 61.0%، وفي المركز التاسع كان من نصيب ماركة "  بي واي دي "  الصينية بواقع 1.940 سيارة بمعدل إنخفاض 29.3 % .

وإحتلت ماركة " كينج لونج "  الصينية المركز العاشر حيث بلغ إجمالي مبيعاتها حوالي 1.335  سيارة بزيادة 39.9 %  قدرها  على أساس سنوي ، أما  " نيسان صني " سيدان العائلية الصغيرة  تصدرت قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا على الرغم من خسارتها 49.3% من مبيعاتها على أساس سنوي؛ فيما تصدرت شيفرولية الدبابة صدارة السيارات التجارية رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 68.3 %  .

 

 







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